Mercato - OM : Longoria sur le point de vivre une terrible désillusion avec Strootman ?

Publié le 27 décembre 2021 à 20h10 par La rédaction

Alors que Kevin Strootman a été prêté pour deux saisons à Cagliari lors du dernier mercato estival, le Néerlandais enchaîne les difficultés en Italie.

Arrivé en 2018 à l'OM en provenance de l'AS Roma pour 25M€, Kevin Strootman n'a jamais répondu aux attentes placées en lui à Marseille. Après trois saisons et demi de galère en Ligue 1, le Néerlandais a été prêté six mois au Genoa en janvier 2021. L'été dernier, le joueur de 31 ans est une nouvelle fois retourné en Serie A, cette fois-ci à Cagliari pour un prêt de deux saisons. Dans cette opération, Pablo Longoria a fait un effort considérable en prenant en charge une partie de l'imposant salaire de Kevin Strootman. Néanmoins, le milieu de terrain semble vivre un véritable calvaire en Italie...

Rien ne va pour Strootman à Cagliari