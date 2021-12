Foot - Mercato

Mercato : Pirlo sur le point de retrouver un club ?

Publié le 27 décembre 2021 à 11h55 par La rédaction

Sans club depuis son éviction de la Juventus en mai dernier, Andrea Pirlo serait toujours à la recherche d'une nouvelle équipe. Le technicien italien aurait une touche avec le Benfica Lisbonne.