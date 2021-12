Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 27 décembre 2021 à 11h45 par D.M.

Les dirigeants du PSG auraient rencontré l'agent d'Antonio Rüdiger pour prendre la température dans ce dossier. L'international allemand voit son contrat avec Chelsea prendre fin en juin prochain.

Leonardo a tracé sa feuille de route pour le prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG voudrait recruter des joueurs en fin de contrat, afin d’éviter de verser des indemnités de transferts. Le dirigeant s’est déjà mis au travail et aurait identifié plusieurs profils, pouvant répondre à ses critères. A la recherche d’un défenseur central, le responsable du PSG suivrait notamment la situation d’Antonio Rüdiger, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin prochain et également annoncé dans le viseur du Real Madrid.

Le PSG a rencontré l'agent de Rüdiger