Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique sérieusement pour Xavi avec Edinson Cavani...

Publié le 27 décembre 2021 à 10h30 par D.M.

Le FC Barcelone va devoir affronter la concurrence des Corinthians dans le dossier Edinson Cavani. Actif dans ce dossier, le club brésilien serait prêt à offrir un salaire beaucoup plus important à l'attaquant uruguayen;

La deuxième recrue hivernale du FC Barcelone est attendue dans les prochaines heures en Catalogne. Après avois mis la main sur Daniel Alves, la formation blaugrana devrait accueillir Ferran Torres, qui évoluait à Manchester City lors de cette première partie de saison. Mais malgré ses énormes difficultés financières, le FC Barcelone n’aurait pas terminé son recrutement et aimerait recruter un avant-centre capable de remplacer Sergio Agüero.

Les Corinthians, un vrai danger pour le Barça