Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une mission impossible pour Laporta avec Cavani !

Publié le 24 décembre 2021 à 14h45 par La rédaction

Certains médias catalans apportent de nouveaux éléments aujourd’hui dans le dossier Cavani. Analyse.

Ces dernières heures, le média catalan Sport.es , a révélé que les Corinthians avaient trouvé un accord de principe avec Edinson Cavani sur les termes d’un futur contrat, et qu’il ne resterait plus qu’à trouver un accord avec Manchester United pour le transfert. Selon Sport , l’offre contractuelle du club brésilien serait même supérieure à celle du Barça.

Le Barça avait l’avantage, mais…