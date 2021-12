Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision radicale de Longoria avec Boubacar Kamara !

Publié le 24 décembre 2021 à 11h00 par T.M.

N’arrivant donc pas à prolonger Boubacar Kamara, Pablo Longoria pourrait bien trancher dans le vif concernant l’avenir du joueur de l’OM.

Du côté de l’OM, l’avenir de Boubacar Kamara est plus incertain que jamais. Finalement resté sur la Canebière à l’été, le Français pose aujourd’hui certains problèmes à Pablo Longoria. En effet, le joueur de Jorge Sampaoli est en fin de contrat et pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. Le président de l’OM s’est alors démené lors des dernières semaines pour tenter de faire prolonger Kamara. Et malgré différentes propositions, cela n’a abouti à rien. Les Phocéens pourraient donc se retrouver avec rien dans ce dossier Boubacar Kamara. A moins que…

Kamara forcé à partir en janvier !