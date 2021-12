Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Boubacar Kamara déjà tout tracé ?

Publié le 23 décembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus porter les couleurs phocéennes la saison prochaine. Alors que son milieu de terrain ne compterait toujours pas prolonger, Pablo Longoria prévoirait de le placer sur le marché en janvier pour le vendre et éviter un départ à 0€ le 1er juillet. Cet hiver, on pourrait donc assister à une grosse bataille entre la Juventus, le Milan AC et Manchester United pour Boubacar Kamara. Le Bayern espérant voir le Français rester à l'OM le mois prochain pour pouvoir le récupérer librement et gratuitement à l'été 2022.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus faire long feu à Marseille. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le milieu de terrain de 22 ans pourrait quitter le club phocéen librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient de la situation, Pablo Longoria aurait tenté le tout pour le tout pour convaincre Boubacar Kamara de parapher un nouveau bail avec l'OM. Toutefois, le président marseillais aurait échoué dans sa mission. D'après les informations de Calciomercato.com , l'international Espoirs français ne souhaiterait toujours pas prolonger avec l'OM. Et alors que Boubacar Kamara pourra négocier un départ pour 0€ avec le club de son choix en janvier, Pablo Longoria serait sur le point de prendre une décision radicale. A en croire le média transalpin, le patron de l'OM serait en passe de placer son numéro 4 sur le marché en vue du mercato hivernal, et ce, pour éviter à tout prix un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Sachant que Boubacar Kamara ne manquerait pas de prétendants, et notamment en Italie et en Angleterre, on devrait assister à un gros combat lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Une transfert à Manchester, Turin ou Milan en janvier...

Selon Calciomercato.com , Boubacar Kamara aurait particulièrement la cote en Italie. En effet, le pensionnaire de l'OM figurerait à la fois sur les tablettes du Milan AC et de la Juventus. En dehors de la Serie A, le charme de Boubacar Kamara ferait également effet en Angleterre. Comme l'a indiqué le média transalpin, le protégé de Jorge Sampaoli séduirait également Manchester United. D'ailleurs, les Red Devils auraient un avantage sur ce dossier, puisqu'ils auraient un meilleur budget salarial que leurs concurrents transalpins. D'après ESPN , Boubacar Kamara aurait également un admirateur en Bundesliga.

... ou un départ libre à Munich en juillet ?