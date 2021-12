Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Paul Pogba !

Publié le 23 décembre 2021 à 13h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus pour le recrutement de Paul Pogba. Mais heureusement pour le club de la capitale, les Bianconeri ne seraient pas du tout dans une position favorable sur ce dossier.

Paul Pogba ne devrait plus faire long feu à Manchester United. En fin de contrat le 30 juin, La Pioche quittera les Red Devils librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là et n'est pas vendue en janvier. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade, prêt à réaliser un nouveau coup XXL à 0€ après Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Georginio Wijnaldum. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier, puisque la Juventus voudrait s'attaquer à Paul Pogba dès janvier.

La Juve est dos au mur pour Paul Pogba