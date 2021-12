Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cador européen se positionne pour Kamara !

Publié le 23 décembre 2021 à 14h15 par T.M.

Que ce soit cet hiver ou l’été prochain, Boubacar Kamara devrait quitter l’OM. Reste à connaitre sa destination et des pistes prestigieuses existeraient pour le joueur de Sampaoli.

A quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, les questions se posent de plus en plus pour l’avenir de Boubacar Kamara. En fin de contrat, le joueur de l’OM pourrait s’en aller libre à l’été, mais il n’est pas exclu qu’il soit vendu en janvier afin de récupérer quelques millions d’euros. Le flou persiste donc sur l’avenir de Kamara et le joueur de Sampaoli l’a d’ailleurs entretenu ce mercredi après la rencontre face à Reims. « On verra », a-t-il lâché aux journalistes en réponse aux questions sur son avenir.

Le Bayern Munich à l’affût