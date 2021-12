Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille colossale dans ce dossier brûlant de Longoria ?

Publié le 23 décembre 2021 à 15h15 par A.D.

Alors que Boubacar Kamara ne serait toujours pas prêt à prolonger à l'OM, Pablo Longoria serait en passe de le placer sur le marché. Pour donner un nouvel élan à sa carrière, le milieu de terrain français aurait le choix entre le Milan AC, la Juventus et Manchester United, qui disposerait d'un budget salarial XXL.

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara serait déjà presque assuré de ne pas évoluer à l'OM la saison prochaine. D'après les indiscrétions de Calciomercato.com , le milieu de terrain français ne voudrait toujours pas prolonger son contrat à Marseille. Conscient de la situation, Pablo Longoria s'apprêterait à mettre Boubacar Kamara dans sa liste de transferts pour le mercato hivernal. Une manière d'éviter à tout prix un départ pour 0€ le 1er juillet. Alors qu'il pourrait quitter l'OM dès janvier, Boubacar Kamara ne manquerait pas de prétendants.

La Juve, le Milan et Man U à l'affût pour Boubacar Kamara ?