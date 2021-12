Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Edinson Cavani a choisi sa prochaine destination !

Publié le 23 décembre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Edinson Cavani aimerait prendre le large dès le mois de janvier. Alors qu'il figurerait sur les tablettes du FC Barcelone et du FC Séville, El Matador aurait déjà tranché entre les deux clubs. En effet, le Barça serait la destination préférentielle de l'ancien attaquant du PSG.

Alors que son contrat avec le PSG prenait fin le 30 juin 2020, Edinson Cavani a su très vite que Leonardo ne souhaitait pas le prolonger. Ainsi, El Matador a quitté Paris librement et gratuitement pour rejoindre Manchester United. Et contrairement à Thiago Silva ou encore Eric Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani n'a pas étendu son bail de deux mois pour disputer le final 8 de la Ligue des Champions avec le PSG. Engagé jusqu'au 30 juin avec Manchester United, l'international uruguayen ne devrait pas honorer son contrat jusqu'au bout. En effet, Edinson Cavani souhaiterait quitter les Red Devils dès le mois de janvier pour relever un nouveau défi, peut-être son dernier challenge à 34 ans.

Edinson Cavani rêve de finir sa carrière au Barça

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a peu pour prendre la succession de Ronald Koeman et sauver le navire blaugrana, Xavi aurait été alerté par la situation d'Edinson Cavani. En grande difficulté sur le plan sportif et économique, le FC Barcelone souhaiterait frapper fort lors du mercato hivernal, mais à mini prix. Dans cette optique, Xavi aurait identifié le profil d'Edinson Cavani et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter en janvier, sachant que l'Uruguayen n'a plus que six mois d'engagement avec Manchester United. Mais qu'en pense El Matador ?

Le FC Séville a approché Edinson Cavani, mais...