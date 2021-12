Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énigmatique sortie de Kamara sur son avenir…

Publié le 23 décembre 2021 à 8h15 par Th.B.

Alors que la suite des opérations semble toujours aussi floue pour Boubacar Kamara que ce soit au niveau d’une éventuelle prolongation de contrat à l’OM ou au sujet de sa future destination l’été prochain, le minot marseillais n’a pas tenu à éclaircir sa situation mercredi soir.

Cela fait plusieurs longues semaines que le feuilleton Boubacar Kamara fait couler beaucoup d’encre dans la presse et engendre de multiples sorties par les parties concernées. Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a d’ailleurs fait savoir en conférence de presse mardi que la situation était claire de son point de vue et que son remplacement pouvait vite devenir une priorité. « On connait sa situation. On cherche des alternatives en cas de départ, mais s'il y a départ ça serait très difficile pour nous et le club. Après, on ne peut rien à faire face à cette situation. J'espère qu'on va trouver une solution, la meilleure pour lui et le club. Si jamais il doit partir, on sait qu'on doit trouver une solution pour le remplacer ». Mais qu’en pense le principal intéressé ?

Kamara esquive pour son avenir…