Mercato - OM : L’incroyable manoeuvre de Longoria avec Boubacar Kamara !

Publié le 22 décembre 2021 à 9h10 par T.M.

A l’OM, Pablo Longoria tente tant bien que mal de faire prolonger Boubacar Kamara. Et pour cela, le président olympien aurait tenté d’incroyables manoeuvres.

Lors du dernier mercato estival, Boubacar Kamara devait quitter l’OM. Alors que le club phocéen devait vendre, le minot marseillais était poussé au départ. Finalement, malgré différentes offres, Kamara n’a pas bouger et figure toujours dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais aujourd’hui, cela est un problème pour l’OM étant donné que le milieu de terrain est en fin de contrat. A partir du 1er janvier, Boubacar Kamara pourra donc négocier et s’engager avec un autre club, une situation qui ne plait pas vraiment à Longoria, qui fait tout pour prolonger son joueur.

Longoria tente tout…