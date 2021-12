Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo réclame un départ colossal !

Publié le 22 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Steve Mandanda semble s'écrire loin de l'OM, Daniel Riolo estime que le gardien français a tout intérêt à partir.

Avec l'arrivée de Pau Lopez l'été dernier, la situation de Steve Mandanda a totalement changé. Légende de l'OM, le portier français joue très peu et semble avoir perdu sa place de titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli. Par conséquent, un départ serait envisagé par l'ancien Havrais qui cherche à retrouver du temps de jeu. Une démarche parfaitement compréhensible d'après Daniel Riolo.

«Ce n’est pas intéressant de garder un Mandanda qui fait la gueule»