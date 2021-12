Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se fait fracasser pour Mbappé !

Publié le 22 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Leonardo a révélé qu'il restait confiant pour la prolongation de Kylian Mbappé, Jérôme Rothen critique la prise de parole du directeur sportif du PSG.

Ces derniers jours, Leonardo s'est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. « S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois », confiait-il au micro d' Europe 1 . Une déclaration qui agace particulièrement Jérôme Rothen.

«Il raconte ce qu'il a envie de raconter, il nous prend pour des c***»