Mercato - PSG : Leonardo fait une très grosse annonce sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 19 décembre 2021 à 8h15 par A.M.

Malgré l'échéance du contrat de Kylian Mbappé, Leonardo assure qu'il croit toujours à une prolongation de l'attaquant français qui sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier.

La situation de Kylian Mbappé devient de plus en plus tendue. Et pour cause, compte tenu de l'échéance de son contrat au 30 juin prochain, il sera libre de s'engager avec le club de son dès le 1er janvier en vue d'une arrivée en fin de saison. Dans cette optique, les discussions avec le Real Madrid pourraient s'intensifier. Conscient de la situation, le PSG ne compte toutefois pas lâcher si facilement son Champion du monde. Mieux encore, Leonardo se dit confiant et continue de croire à une prolongation de Kylian Mbappé.

«Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités de le prolonger. J’y crois»