Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça redistribue les cartes pour le remplacement de Mbappé !

Publié le 19 décembre 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors que le PSG conserverait un oeil attentif sur l’évolution de la situation de Dusan Vlahovic, le FC Barcelone, sous l’impulsion de Xavi Hernandez, serait également sur les rangs après avoir manqué le coche en 2020.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Kylian Mbappé. Comme le principal intéressé l’a lui-même fait savoir à L’Équipe , RMC Sport et plus récemment à Prime Video , l’attaquant du PSG a ouvertement fait part de sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain lors de la dernière intersaison. Du côté du PSG, la presse espagnole affirme qu’on aurait déjà lâché l’affaire quant à une éventuelle prolongation de contrat de Mbappé et qu’on rechercherait activement son successeur sur le marché. Le10sport.com vous a révélé en août dernier que le profil d’Erling Braut Haaland était privilégié. Néanmoins, les options Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Marcus Rashford ou encore Anthony Martial seraient à prendre en compte selon différents médias. À l’instar de Dusan Vlahovic.

Xavi en pincerait pour Vlahovic !