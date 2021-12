Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simons, Michut… Pochettino est clairement interpellé !

Publié le 19 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que l’avenir des jeunes pousses du PSG est au coeur des interrogations, Zoumana Camara, actuellement à la tête des U19, a tenu à faire passer un message fort à ce sujet.

Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu… Le PSG regorge de talents, qui brillent d’ailleurs en Youth League. Toutefois, pour ces pépites, il est difficile de faire le grand saut et d’intégrer l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais leur talent n’est pas remis en cause, c’est plutôt la gestion de l’entraîneur du PSG qui est pointée du doigt. Pour beaucoup d’observateurs, Pochettino fait une erreur en ne laissant pas de place à ces talents du PSG. Pourtant, le talent est au rendez-vous.

« Il y a de la relève »