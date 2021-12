Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons affiche une grande crainte avec le PSG !

Publié le 18 décembre 2021 à 7h15 par D.M.

Courtisé par le FC Barcelone, Xavi Simons n'aurait pas encore pris de décision définitive sur son avenir. Mais en coulisses, le joueur afficherait d'énormes craintes sur la suite de sa carrière au PSG.

En juillet 2019, Xavi Simons quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Mais à l’été prochain, le prometteur joueur de 18 ans pourrait faire le chemin inverse. Le milieu de terrain, qui évolue la plupart du temps avec les U-19, se poserait des questions notamment sur la suite de sa carrière. En effet, Xavi Simons serait mécontent de sa situation au PSG puisqu'il voudrait intégrer durablement le groupe de Mauricio Pochettino. Présent à la Sorbonne, Leonardo a fait le point sur ce dossier sensible : « Xavi Simons veut rester, et c’est normal qu’il veuille un projet sportif. C’est difficile de lui donner, dire que demain ce sera comme ça, après demain comme ça, dans un mois comme ça, et dans un an merveilleux. Impossible ».

Xavi Simons ne cacherait pas ses doutes