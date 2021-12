Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce de Leonardo sur le feuilleton Xavi Simons !

Publié le 17 décembre 2021 à 10h45 par La rédaction

Alors qu’il est annoncé que Xavi Simons se dirige vers un départ libre du PSG en fin de saison, Leonardo affirme que le milieu de 18 ans aimerait pourtant rester à Paris.

En fin de contrat le 30 juin, Xavi Simons se dirige tout droit vers un départ libre du PSG. En effet, tandis qu’il surnage avec les U19, que ce soit sur la scène nationale qu’en Youth League, le milieu de 18 ans ne voudrait pas parapher de nouveau contrat avec le club de la capitale tant qu’il n’a pas des garanties sur son accession à l’équipe première du club parisien, et ce dans un contexte où de plus en plus d’observateurs regrettent le peu de considération que Mauricio Pochettino lui accorde. Par conséquent, il est de plus en plus annoncé que Xavi Simons quittera le PSG en fin de saison, trois ans après son arrivée.

« Xavi Simons veut rester »