Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur la prolongation d’Ousmane Dembélé !

Publié le 17 décembre 2021 à 8h30 par T.M.

Aujourd’hui, le FC Barcelone fait tout pour prolonger Ousmane Dembélé. Un désir qui ne serait toutefois pas uniquement dicté par le côté sportif. Explications.

De retour en forme, Ousmane Dembélé joue à nouveau avec le FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour Xavi, mais cela n’efface en rien la situation contractuelle du Français. Le champion du monde est en fin de contrat et l’inquiétude grandit à propos d’un possible départ libre à l’issue de la saison. D’ailleurs, à partir du 1er janvier, Dembélé pourra discuter avec n’importe quel club et il y a visiblement du monde au rendez-vous. Une catastrophe que le Barça veut éviter. Pour Joan Laporta et Xavi, la prolongation d’Ousmane Dembélé est une priorité, mais à en croire Mundo Deportivo , il y aurait beaucoup d’autres éléments à prendre en compte dans ce dossier.

Une prolongation importante à plusieurs niveaux !

Si conserver Ousmane Dembélé est essentiel pour le FC Barcelone d’un point de vue sportif, il y aurait également un aspect économique très important derrière cette prolongation du Français. Comme l’explique le média ibérique, prolonger Dembélé permettra d’allonger la période d’amortissement de son transfert. Aujourd’hui, il reste 27M€ à amortir, ainsi avec un nouveau contrat de 3 ou 4 ans, cela donnerait plus de marge de manoeuvre au Barça concernant sa surface financière. Par conséquent, qui dit plus de marge de manoeuvre dit plus de possibilités d’attirer de nouveaux joueurs. La prolongation d’Ousmane Dembélé est donc plus importante que jamais pour Barcelone.