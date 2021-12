Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait un dernier joker pour Dembélé !

Publié le 17 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Voyant Ousmane Dembélé étant toujours aussi réticent à l’idée de prolonger son contrat, le FC Barcelone pourrait profiter de la prochaine session des transferts afin d’effectuer un échange avec Pierre-Emerick Aubameyang.

À l’issue de la saison, Ousmane Dembélé serait susceptible d’aller voir ailleurs après cinq longues années passées au FC Barcelone. En effet, son contrat qui expirera le 30 juin prochain pourrait ne pas être renouvelé au vu de l’absence d’évolution claire de la situation. Le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier serait alors l’ultime chance du FC Barcelone de se séparer de Dembélé afin d’éviter qu’il quitte le club catalan sans permettre au Barça de renflouer ses caisses. Et Dembélé pourrait faciliter un dossier chaud.

Dembélé à Arsenal et Aubameyang au Barça ?