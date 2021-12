Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang aurait fixé une grande condition !

Publié le 16 décembre 2021 à 12h00 par Th.B.

Bien que l’option Pierre-Emerick Aubameyang prenne de l’ampleur du côté de Barcelone, l’attaquant d’Arsenal refuserait de baisser son salaire actuel et ce, même pour rejoindre le Barça.

Alors que sa venue semblait être une belle trouvaille pour le FC Barcelone cet été, des problèmes cardiaques survenus en octobre dernier ont obligés Sergio Agüero à annoncer publiquement sa retraite lors d’une conférence de presse mercredi. De quoi inciter le FC Barcelone à investir le marché des transferts cet hiver afin de trouver un potentiel élément offensif pour renforcer ce secteur de jeu de l’effectif de Xavi Hernandez. Et du côté de Barcelone, on suivrait avec attention l’évolution du feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang refuserait de revoir son salaire à la baisse !