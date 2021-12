Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle réunion au sommet pour cette star de Xavi !

Publié le 16 décembre 2021 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Philippe Coutinho pourrait partir dès le mois de janvier. Alors qu'il serait contraint de se débarrasser de son milieu offensif brésilien pour recruter, Xavi aurait prévu de le rencontrer la semaine prochaine pour sceller son avenir.

Arrivé au FC Barcelone en janvier 2018, Philippe Coutinho ne devrait plus faire long feu en Catalogne. Alors qu'il serait le joueur de Xavi le mieux payé, le Brésilien devrait être poussé vers la sortie cet hiver. En effet, comme l'a indiqué Mundo Deportivo , le Barça serait contraint de se séparer de Philippe Coutinho pour pouvoir recruter sans violer les règles du fair-play financier. Dans cette optique, Xavi aurait prévu de rencontrer son numéro 14 très rapidement.

Un rendez-vous entre le Barça et le clan Coutinho la semaine prochaine ?