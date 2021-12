Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut-il encore éviter le départ de Mbappé ?

Publié le 16 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ libre en direction du Real Madrid. Mais le PSG peut-il encore réussir à inverser la tendance ?

Le cas Mbappé devient très urgent. Et pour cause, le contrat du numéro 7 du PSG prend fin en juin prochain et il sera donc libre de s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue d'une arrivée à l'issue de la saison. Dans cette optique, le Real Madrid devrait bel et bien revenir à la charge après avoir tenté sa chance l'été dernier en transmettant différentes offres, toutes refusées par le PSG. Et pourtant, le club merengue était prêt à débourser entre 160 et 200M€ pour s'attacher les services de Kylian Mbappé qui avait réclamé son départ l'été dernier. Mais son départ est-il inévitable ?

Encore un espoir pour Mbappé ?