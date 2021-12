Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Mbappé sur les premiers pas de Messi à Paris !

Publié le 16 décembre 2021 à 18h10 par D.M. mis à jour le 16 décembre 2021 à 19h20

Kylian Mbappé a accordé un long entretien au média officiel du PSG. L'occasion pour le joueur d'évoquer son entente avec Lionel Messi.

Le PSG a réussi un énorme coup sur le marché en mettant la main sur Lionel Messi, en août dernier. Arrivé à Paris, l’international argentin a retrouvé d’anciens coéquipiers comme Neymar, mais aussi de jeunes talents comme Kylian Mbappé. Une association qui fait rêver les nombreux supporters parisiens. Mais depuis le début de la saison, ces derniers restent sur leur faim en raison des prestations décevantes de la star argentine. Interrogé sur son entente avec Lionel Messi, Kylian Mbappé est revenu sur son adaptation. Pour lui, la Pulga a besoin de temps pour trouver des automatismes avec ses coéquipiers, mais aussi pour s’habituer à un nouveau schéma tactique. .

« Il y a une différence entre voir le joueur à la télé et en vrai »