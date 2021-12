Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi se livre sans détour sur son arrivée à Paris !

Publié le 14 décembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Alors que certains médias évoqués catalans évoquaient un mal-être à Paris, Lionel Messi a tenu à mettre les choses au clair au sujet de son arrivée au PSG et a dévoilé ses objectifs avec son nouveau club.

L’inimaginable s’est produit en août dernier. Attaché au FC Barcelone et présent en Catalogne depuis son adolescence, Lionel Messi a fini par quitter son équipe de cœur. Ne parvenant pas à trouver d’accord avec ses dirigeants et notamment avec le président Joan Laporta, l’attaquant argentin a fait ses adieux à la formation blaugrana lors d’une conférence de presse émouvante au Camp Nou. Après avoir séché ses larmes, Lionel Messi s’est mis en quête d’une nouvelle équipe, mas n’a pas pris beaucoup de temps avant de prendre sa décision. La Pulga s’est vite entendue avec les dirigeants du PSG pour signer un contrat de deux ans, plus une année en option, soit possiblement jusqu’en 2024. Arrivé en grande pompe dans la capitale, Lionel Messi a pourtant du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie. Après avoir vécu longtemps à Barcelone, le joueur de 34 ans doit apprendre à vivre dans un nouveau pays, à évoluer avec de nouveaux coéquipiers, mais aussi à s'habituer à la météo. Ami de l’Argentin depuis de nombreuses années, Luis Suarez a notamment indiqué que Lionel Messi avait du mal avec la température : « On parle des matchs, de la famille. Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s’habituer au froid là-bas. » Certains médias catalans se sont engouffrés dans la brèche et ont indiqué que le joueur ne se plaisait pas à Paris. Mais ce mardi, l’international albicéleste a mis les choses au clair.

« Nous sommes très bien à Paris »

Présent à Dubaï notamment pour l’exposition universelle, Lionel Messi a été interrogé sur son arrivée au PSG. Même s’il n’a pas caché que le changement était radical, le joueur a précisé qu’il était heureux à Paris. « Déménager à Paris a été un grand changement, car nous avons vécu au même endroit pendant de nombreuses années et ce n'était pas facile de changer, mais la vérité est que nous sommes très bien, dans une ville spectaculaire, dans l'une des meilleures équipes du monde, donc nous sommes très heureux » a confié l’attaquant dans des propos rapportés par le journaliste italien Alfredo Pedulla. Mais les interrogations commencent à apparaître sur Lionel Messi, moins efficace que lors de son passage au FC Barcelone, et ce malgré les présences de Neymar ou de Kylian Mbappé dans le secteur offensif.

Lionel Messi annonce la couleur pour la Ligue des champions