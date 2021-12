Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi fait une énorme mise au point sur son avenir !

Publié le 14 décembre 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que plusieurs sources ont indiqué que la Juventus avait approché Mauro Icardi en vue du mercato hivernal, l’entourage de l’attaquant du PSG a lâché ses vérités sur ce dossier.

Recruté pour succéder à Edinson Cavani sur le front de l’attaque, Mauro Icardi peine à obtenir le même rendement que l’international uruguayen et voit sa situation se dégrader au fil des mois. L’attaquant du PSG doit se cantonner à un rôle de joker depuis l’arrivée de Lionel Messi et ne semble pas entrer dans les plans de Mauricio Pochettino, ce qui pourrait provoquer son départ en janvier prochain. D’après la presse italienne, la Juventus serait prête à miser sur l’Argentin sous la forme d’un prêt et devrait rapidement passer à l’action si l’on en croit les dernières informations de Foot Mercato . Néanmoins, l’entourage de Mauro Icardi a tenu à démentir ces révélations.

Le clan Icardi dément pour la Juventus