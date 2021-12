Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi, Barcelone... L'énorme aveu de Laporta sur le départ de Messi !

Publié le 14 décembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un accord avec Joan Laporta pour prolonger. Orphelin de La Pulga cette saison, transféré au PSG, le Barça est actuellement en pleine crise sportive et financière. Et comme l'a confié Joan Laporta, c'est pour cette raison qu'il a remplacé Ronald Koeman par Xavi.

Alors que son contrat avec le Barça s'est achevé le 30 juin, Lionel Messi a continué les négociations avec Joan Laporta pendant de longues semaines, et ce, malgré son statut de joueur libre. Toutefois, La Pulga et son président n'ont pas trouvé la solution pour boucler une prolongation et continuer leur aventure ensemble. Contraint de se trouver un tout nouveau club, Lionel Messi a opté très rapidement pour le PSG. En effet, la star argentine s'est engagé en faveur du club de la capitale en seulement quelques jours. De son côté, le FC Barcelone accuse le coup. Orphelin de son capitaine et numéro 10, le Barça n'y arrive plus du tout. Totalement largué en Liga (huitième à 18 points du Real Madrid, leader), le club catalan n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une première depuis deux décennies. Reversé en Ligue Europa, le FC Barcelone doit maintenant revoir ses objectifs à la baisse avec un nouvel homme : Xavi. Invité à se prononcer sur les difficultés de son Barça ce lundi, Joan Laporta a avoué qu'il avait remplacé Ronald Koeman par Xavi à cause des mauvais résultats de son équipe, mais surtout parce qu'un nouvel élan devait être insufflé avec le début de l'ère post-Messi.

«Nous ne devons jamais oublier que nous sommes dans l'année zéro après Messi»