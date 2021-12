Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale est confirmée pour Xavi Simons !

Publié le 14 décembre 2021 à 13h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Xavi Simons est déjà promis à un départ libre. Et le FC Barcelone serait plus que jamais en course pour le rapatrier en Catalogne…

Récemment interrogé dans les colonnes du Parisien, Yohan Cabaye faisait le point sur les cas Xavi Simons et Edouard Michut qui envisageraient de quitter le PSG rapidement, et le directeur technique du centre de formation tentait de se montrer rassurant à ce sujet : « On se focalise sur la progression des joueurs. Le cœur du projet, c’est le joueur. Si on peut le faire grandir chez nous… On n’empêchera pas les clubs étrangers de venir vérifier ce qu’on fait ici », indique Cabaye. Pourtant, en coulisses, le FC Barcelone semble de plus en plus proche de mettre la main sur l’une de ces deux pépites du PSG.

Barcelone a déjà son plan pour Xavi Simons