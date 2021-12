Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Michut, Xavi Simons... Le PSG sort du silence sur l'avenir de ses cracks !

Publié le 9 décembre 2021 à 20h45 par D.M.

Directeur technique du centre de formation, Yohan Cabaye s'est exprimé sur l'avenir de Xavi Simons et d'Edouard Michut, deux dossiers sensibles au PSG.

Le PSG doit sans cesse convaincre ses jeunes à l’approche des sessions de transferts. En effet, certains joueurs issus du centre de formation hésitent à prolonger leur aventure dans la capitale en raison de leur faible temps de jeu en championnat. C’est notamment le cas de Xavi Simons et d’Edouard Michut, considérés comme de solides espoirs, mais qui n’ont pas encore obtenu leur chance sous les ordres de Mauricio Pochettino. Arrivé en provenance du FC Barcelone, le premier envisagerait de quitter le PSG à la fin de la saison, tandis que Michut se poserait de sérieuses questions.

« Si on peut les faire grandir chez nous… »