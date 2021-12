Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme indice lâché par le clan De Jong !

Publié le 14 décembre 2021 à 13h00 par A.C.

Avec la situation catastrophique du FC Barcelone, plusieurs cadres pourraient être emmenées à partir, dont Frenkie de Jong. Mais le Néerlandais a-t-il vraiment envie de partir ?

En Catalogne, on craint une fuite des talents au cours des prochains mois. Entre le bilan économique et la situation sportive, le FC Barcelone semble obligé de sacrifier certains de ses meilleurs éléments, sans oublier la possible prolongation d’Ousmane Dembélé, qui a connu un sacré coup d’arrêt. La presse catalane annonce ainsi que Xavi pourrait être contraint de dire adieu à Frenkie de Jong, qui possède un salaire assez important, mais surtout une très grosse cote sur le marché. Plusieurs clubs le suivraient de près, notamment Manchester City et le Bayern Munich.

« Ils sont en train de construire une nouvelle maison, juste à côté du stade »