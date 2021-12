Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros club revient à la charge pour Samuel Umtiti !

Publié le 14 décembre 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Relégué au second plan depuis maintenant un bon moment au FC Barcelone, Samuel Umtiti se retrouve poussé vers la sortie par le club catalan. Et le Benfica Lisbonne en pince toujours pour le défenseur français…

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti (28 ans) va-t-il avoir l’occasion de changer d’air pour enfin se relancer dans un autre club cet hiver ? L’international français, placardisé par ses derniers entraîneurs au sein du club catalan, semble avoir une petite chance de se relancer avec Xavi qui lui a offert sa première apparition de la saison dimanche sur la pelouse d’Osasuna (2-2), mais un autre club s’active pour le déloger du FC Barcelone.

Umtiti toujours attendu par Benfica