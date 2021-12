Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar repasse à l’attaque pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 8h15 par A.C. mis à jour le 14 décembre 2021 à 8h27

Alors que dans seulement quelques semaines Kylian Mbappé pourra négocier avec le club de son choix, le Paris Saint-Germain ne semble pas avoir dit son dernier mot dans ce dossier.

C’est un sacré tour du destin ! Après un premier tirage raté, le Paris Saint-Germain a hérité du Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Or, cet été Kylian Mbappé est passé à deux doigts de rejoindre le club madrilène et avec la fin de son contrat qui approche, cette destination semble être la plus probable. Forcément ça fait déjà couler beaucoup d’encre et d’ici le 15 février, date du match aller au Parc des Princes entre le Real Madrid et le PSG, l’avenir immédiat de Mbappé sera sous le feu des projecteurs.

Le PSG a repris les négociations, mais...