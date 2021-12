Foot - PSG

PSG : Cette grande annonce sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Impressionné par Kylian Mbappé, bourreau de l’AS Monaco ce dimanche, Niko Kovac voit grand pour l’avenir de l’attaquant du PSG.

A 22 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Et cela se voit notamment lors des classements du Ballon d’Or. En 2021, le joueur du PSG a terminé à la 9ème place. Mais les avis sont unanimes, un jour ou l’autre, Mbappé soulèvera la plus belle des distinction pour un joueur de football. Et cela pourrait même arriver très vite. Niko Kovac partage d’ailleurs cette position. Ayant vu de très près la talent de Kylian Mbappé ce dimanche, l’entraîneur de l’AS Monaco s’est enflammé concernant le Parisien.

« Il sera le prochain à remporter ce trophée »