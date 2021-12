Foot - PSG

PSG : Le constat de Mbappé après la victoire contre Monaco !

Publié le 12 décembre 2021 à 23h05 par La rédaction

Ayant disputé trois matchs en l’espace d’une semaine, le PSG s’est montré quelque peu essoufflé ce dimanche soir face à l’AS Monaco (2-0). Pour autant, Kylian Mbappé a voulu tirer le positif de cette rencontre.