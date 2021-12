Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino ouvre une porte pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que son avenir à court terme soit flou que ce soit au PSG ou pour Manchester United, Mauricio Pochettino a clairement affiché une volonté de prendre à terme le Newell’s Old Boys.

D’ici la fin de la saison, Mauricio Pochettino pourrait être remercié par les dirigeants du PSG. En effet, comme le10sport.com vous le dévoilait le 9 novembre dernier, les propriétaires du Paris Saint-Germain songent à Zinedine Zidane dans l’éventualité où Pochettino devait plier bagage. En parallèle, Manchester United serait toujours emballé par l’idée d’offrir les clés de l’effectif du club mancunien à Pochettino. Néanmoins, le flou demeure sur la question à l’instant T. Mais pour ce qui est de la possibilité de prendre les rênes de Newell’s Old Boys à l’avenir, Mauricio Pochettino ne laisse rien au hasard.

Pochettino ne cache pas son envie d’entraîner Newell’s !