Mercato - PSG : Le Barça n’a pas dit son dernier mot pour Haaland…

Publié le 14 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que les soucis économiques du FC Barcelone ne soient plus un secret, le Barça aurait l’intention de jouer sa carte à fond pour Erling Braut Haaland, priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé.

Au cours du printemps dernier, le alors tout juste élu président du FC Barcelone se serait entretenu avec Mino Raiola lors du voyage du représentant d’Erling Braut Haaland en Espagne où il aurait également rendu visite aux dirigeants du Real Madrid. Depuis, le nom de l’attaquant du Borussia Dortmund continue d’être lié au FC Barcelone, qui traverse une crise financière sans précédent qui l’a forcé à laisser partir Lionel Messi au PSG. Et en parlant du Paris Saint-Germain, le club de la capitale voit en Haaland le successeur idéal à Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Le FC Barcelone pourrait néanmoins décider d’aller quand même au bout de son idée.

Le Barça ne lâche rien pour Haaland