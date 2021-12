Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c’est terminé !

Publié le 14 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG ne semble pas avoir lâché l’affaire quant à une éventuelle prolongation de contrat, le Real Madrid saurait déjà parfaitement que Kylian Mbappé finira à la Casa Blanca l’été prochain selon Carlo Ancelotti.

En atteste son doublé inscrit dimanche soir sur la pelouse du Parc des princes lors de la réception de l’AS Monaco (2-0), Kylian Mbappé est sans contestation possible la star du début de saison du PSG pour son implication totale et ses performances. Cependant, il se pourrait bien que le champion du monde vive ses derniers mois au Paris Saint-Germain. D’une part en raison de la volonté du Real Madrid de s’attacher gratuitement ses services en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat. Et d’une autre, parce que Kylian Mbappé a avoué déjà cultivé le désir de quitter le PSG lors de la dernière intersaison. Plus rien ne semblerait se mettre en travers de la route de Mbappé pour Madrid.

Ancelotti a vendu la mèche en coulisse