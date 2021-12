Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti aurait vendu la mèche pour Mbappé !

Publié le 12 décembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Alors que le PSG n’aurait toujours pas lâché l’affaire dans le dossier Kylian Mbappé, espérant qu’une prolongation de contrat soit possible avant la fin de la saison, tous les feux seraient au vert au Real Madrid pour le champion du monde.

Ce n’est plus un secret désormais tant une éventuelle venue de Kylian Mbappé au Real Madrid a été commentée que ce soit par l’ancien coach Zinedine Zidane ou par le président Florentino Pérez, et même par le principal intéressé qui a confié à L’Équipe , RMC Sport et à Prime Video de sa volonté initiale de quitter le PSG à la dernière intersaison pour rejoindre le Real Madrid. Et en marge du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait enfin voir son souhait de porter la tunique merengue se réaliser puisque son contrat arrivera à expiration le 30 juin au PSG.

Ancelotti aurait confié en coulisse que la venue de Mbappé ne serait plus qu’une formalité !