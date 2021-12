Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema lance un énorme ultimatum à cause d'Haaland !

Publié le 12 décembre 2021 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema serait disposé à prolonger avec son club. Toutefois, il exigerait qu'Erling Haaland ne soit pas recruté pour parapher un nouveau bail.

Arrivé de l'OL à l'été 2009, Karim Benzema fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis presque sept ans et demi. Et alors qu'il est encore engagé jusqu'au 30 juin 2023, le buteur français peut encore rendre service au club merengue pendant une saison et demie. D'ailleurs, Karim Benzema pourrait même se montrer utile pour une plus longue durée. Comme l'a indiqué El Nacional , le Real Madrid et Karim Benzema voudraient trouver un accord pour étendre leur aventure ensemble. Toutefois, l'international français aurait une exigence colossale pour parapher un nouveau bail avec la Maison-Blanche .

Benzema menace de ne pas prolonger en cas d'arrivée d'Haaland