Mercato - PSG : Le Real Madrid met le feu dans le dossier Haaland !

Publié le 12 décembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid songerait sérieusement à mettre des bâtons dans les roues du PSG pour le recrutement d’Erling Braut Haaland, le buteur du Borussia Dortmund aurait tranché en faveur de la Casa Blanca.

Le PSG pourrait se retrouver sans son champion du monde Kylian Mbappé une fois la saison terminée, soit à la possible expiration de son contrat si aucun accord ne venait à être trouvé entre l’attaquant du Paris Saint-Germain et les dirigeants parisiens au niveau d’une prolongation. Afin d’oublier Mbappé, le10sport.com vous dévoilait en août dernier que le PSG songeait déjà à Erling Braut Haaland, qui dispose d’une clause libératoire de 75M€ qui sera effective l’été prochain. Cependant, le buteur du Borussia Dortmund figurerait dans le viseur des plus grands clubs européens dont le Real Madrid, Manchester City et le FC Barcelone, des formations que Haaland pourrait rejoindre selon son agent Mino Raiola. Cependant, le Real Madrid mènerait la danse dans cette opération et surtout, dans l’esprit de d’Haaland.

Haaland et le Real Madrid seraient sur la même longueur d’onde !