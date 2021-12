Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut boucler une opération à 260M€ pour remplacer Mbappé !

Publié le 12 décembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10Sport.com, Kylian Mbappé pourrait être remplacé par Erling Haaland au PSG la saison prochaine. Mais le club parisien devra certainement casser sa tirelire pour s'offrir l'international norvégien.

Devenu consultant pour Amazon Prime , Thierry Henry n’a pas hésité à titiller Kylian Mbappé, notamment au sujet de son avenir incertain au PSG. « Mon avenir ? Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps. Et c’est une décision qui n’est pas facile » a lâché le joueur. Mais quelques semaines plus tôt, l’international français avait clairement ouvert la porte à un départ au Real Madrid à l’issue de son contrat. « On en est loin (de rester à Paris), puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : ‘Oh, je ne sais pas’ » avait indiqué Kylian Mbappé en octobre dernier dans un entretien à L’Equipe . Désireux de rejoindre le Real Madrid, le joueur pourrait donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, qui ne fait que débuter. Le champion du monde 2018 pourrait bien être remplacé par une autre star prometteuse dans la capitale. Comme annoncé par le 10Sport.com durant le mois d’août, les dirigeants parisiens ont ciblé Erling Haaland, qui verra sa clause libératoire fixée à 80M€ entrer en vigueur durant l’année 2022.

Le Bayern Munich se retire du dossier Haaland

Invité à se prononcer sur l’avenir d’Erling Haaland, Mino Raiola a ouvert la porte à un départ du Borussia Dortmund. « Il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United » a confié l’agent dans un entretien à Sport1 . Devant la vague de commentaires qui a déferlé, le représentant a clarifié ses propos : « J'ai utilisé le Barça comme exemple, mais je ne voulais pas dire qu’Erling Haaland ira dans l'un de ces quatre clubs ». Une bonne nouvelle pour le PSG, qui peut toujours garder espoir dans ce dossier. A contrario, une équipe citée par Mino Raiola aurait jeté l'éponge. Il s’agit du Bayern Munich, qui garde confiance en Robert Lewandowski. « Le Bayern Munich n'essaiera pas d'obtenir Haaland. Pas seulement pour des raisons financières, mais aussi par respect pour Robert Lewandowski, qui est le meilleur numéro neuf au monde » a confié Karl-Heinz Rummenigge, ancien président de la formation bavaroise lors d’un entretien à Bild TV.

Haaland va coûter cher