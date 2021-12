Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti prépare un terrible coup !

Publié le 13 décembre 2021 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Isco pourrait rebondir à l'Atlético. En effet, le milieu offensif de Carlo Ancelotti aurait été proposé à Diego Simeone par son agent.

En grande difficulté depuis de longs mois, Isco ne devrait plus faire long feu au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin avec le club merengue, le milieu offensif espagnol prendra le large librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors qu'il n'arrive pas du tout à convaincre Carlo Ancelotti cette saison, Isco serait très très loin d'une prolongation. Dans cette optique, l'agent du joueur tenterait de l'envoyer à l'Atlético de Madrid.

Le clan Isco a proposé ses services à l'Atlético