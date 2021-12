Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti préparerait une grande opération en coulisse !

Publié le 13 décembre 2021 à 1h30 par La rédaction

Ces derniers jours, certaines rumeurs annonçaient une possible vente de Casemiro de la part du Real Madrid. De son côté, le club merengue aurait déjà pensé à tout en cas d'un départ du Brésilien.

Malgré un contrat qui le lie jusqu'en 2025 avec le Real Madrid, Casemiro susciterait l'intérêt de certains cadors européens. Dernièrement, El Nacional a affirmé que Chelsea et le PSG surveilleraient de près le milieu de terrain. De plus, selon le média catalan, Florentino Pérez ne fermerait pas la porte à une vente du Brésilien si une somme de 60M€ était posée sur la table. En coulisses, les dirigeants madrilènes se prépareraient ainsi déjà à un possible départ de Casemiro...

Ndidi pour remplacer Casemiro ?