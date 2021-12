Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ surprise dans l’effectif d’Ancelotti ? La réponse !

Publié le 12 décembre 2021 à 19h00 par H.G.

Alors qu’il a été avancé que Rodrygo pourrait partir du Real Madrid cet hiver, les informations parues sur ce sujet seraient en réalité infondées.

Vinicius Junior n’est pas le seul joyau brésilien du Real Madrid. En effet, le club de la capitale espagnole possède aussi Rodrygo dans son effectif. Âgé de 20 ans, il est arrivé en provenance de Santos il y a deux ans contre 45 M€ et progresse peu à peu au sein des Merengue , à tel point que l’hypothèse d’une prolongation de son contrat et d’une revalorisation salariale revient dans la presse. Seulement voilà, dans le même temps, il a été avancé que Rodrygo pourrait malgré tout s’en aller du Real Madrid cet hiver, Liverpool étant évoqué comme une possible destination pour lui.

Le Real Madrid ne prévoit pas un départ de Rodrygo

Néanmoins, ces informations n’ont pas tardé à être démenties. En effet, Fabrizio Romano affirme sur son compte Twitter que le Real Madrid n’a pas la moindre intention de voir partir Rodrygo cet hiver, que ce soit dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert. En outre, aucune négociation n’aurait lieu à l’heure actuelle, que ce soit avec Liverpool ou quelque autre club que ce soit. Bref, autant dire que le Brésilien ne devrait pas bouger au cours des prochaines semaines !