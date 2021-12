Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après le Bayern Munich, rien n’a changé pour Xavi !

Publié le 13 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a échoué dans sa quête d’une qualification en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, Xavi Hernandez fait toujours autant l’unanimité au Barça et aura toujours une influence sur le marché des transferts selon le président Joan Laporta.

Malgré deux victoires inaugurales en Liga depuis son arrivée au FC Barcelone, Xavi Hernandez a échoué à deux reprises en Ligue des champions en concédant le match nul face au Benfica Lisbonne (0-0) et en étant corrigé sur la pelouse du Bayern Munich (3-0). Ces deux contre-performances ont scellé l’aventure du FC Barcelone en C1, le club culé ne participera pas aux 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Ce qui aura un impact économique important, ainsi que sportif puisque le FC Barcelone a été reversé en Ligue Europa. De quoi faire évoluer l’influence de Xavi Hernandez au FC Barcelone ? Absolument pas à en croire les propos du président Joan Laporta.

Xavi garde la confiance de Laporta et aura son mot à dire sur les transferts