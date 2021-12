Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme bataille se prépare pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 12 décembre 2021 à 22h30 par D.M.

Andreas Christensen, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec Chelsea, serait courtisé par plusieurs grandes équipes européennes.

Le mercato hivernal tombe à pic pour le FC Barcelone, qui espère accueillir du sang frais notamment dans le secteur offensif. Et le club dirigé par Joan Laporta pourrait bien trouver son bonheur à Chelsea. Selon les informations de Mundo Deportivo , la formation blaugrana suivrait les prestations de Christian Pulisic. Même si c’est loin d’être une priorité, le recrutement d’un défenseur central serait aussi envisagé en interne.

Plusieurs équipes intéressées par Christensen