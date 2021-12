Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une concurrence colossale attend Xavi pour ce crack !

Publié le 13 décembre 2021 à 0h00 par La rédaction

Annoncé comme une pépite, Agustin Alvarez aurait tapé dans l'œil du FC Barcelone. Toutefois, de nombreux clubs européens s'intéresseraient aussi à l'attaquant de 21 ans.

À seulement 20 ans, Agustin Alvarez susciterait déjà l'intérêt des plus grands clubs européens. Le jeune crack enchaîne les grosses performances avec Peñarol et a même déjà été convoqué à 4 reprises avec l'Uruguay. Ainsi, le quotidien catalan Mundo Deportivo a dernièrement affirmé que le Barça et le Real Madrid étaient prêts à se livrer une énorme bataille pour s'attacher les services de l'attaquant, pour lequel Peñarol réclamerait 12M€. Toutefois, les deux géants espagnols seraient loin d'êtres les seuls à s'intéresser à Agustin Alvarez...

L'Inter, le Milan AC, la Fiorentina et le Zénith suivent Alvarez