Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta et Xavi sont fixés pour ce joli coup !

Publié le 12 décembre 2021 à 10h30 par T.M.

Cherchant également à se renforcer en défense, le FC Barcelone devrait faire une croix sur Andreas Christensen.

Afin de débuter sa nouvelle ère, le FC Barcelone devrait apporter énormément de changements à son effectif. Dans tous les secteurs, cela devrait bouger. Et si tous les regards sont actuellement braqués vers le secteur offensif, il y a aussi du travail en défense. Umtiti, Lenglet, Dest, Mingueza… Tous ont vu leur nom être annoncé sur le départ. Pour compenser cela, il faudra alors se renforcer, mais certains dossier du Barça sont plus compliqués que jamais. Si ce n’est même impossible.

Chelsea plutôt que Barcelone !